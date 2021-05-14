Скачать
Пятница, 14.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?
Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?
В ход шли кулаки, а школа бездействовала: в Украине мать шестиклассницы выиграла в суде дело о буллинге. Как ей это удалось?
В ход шли кулаки, а школа бездействовала: в Украине мать шестиклассницы выиграла в суде дело о буллинге. Как ей это удалось?
В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая
В Украине накануне выходных снизилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 14 мая
Атаки с воздуха и земли: что сейчас происходит в Израиле и Газе (видео)
Атаки с воздуха и земли: что сейчас происходит в Израиле и Газе (видео)

Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)

Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф скриншот

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о разрушении многокилометровой сети туннелей, прорытых боевиками группировки ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщается в пятницу, 14 мая, утром в официальном аккаунте ЦАХАЛа в соцсети Twitter.

Согласно информации, кроме уничтожения сети подземных ходов были уничтожены также 150 целей, а в операции были задействованы самолеты. Танки, артиллерия и пехотные подразделения.

Как сообщалось, воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля после полуночи пятницы начали военную операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".

Также власти Израиля наглядно изложили хронику боев и причину вспухнувшего конфликта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 415

Все по теме:

Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Операция, Подземные тоннели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведчук отреагировал на решение суда и рассказал, где находится Тарас Козак
02 Жена Зеленского призналась, что ест ее семья
03 Суд избрал меру пресечения Медведчуку
04 "Зеленое быдло": бывший и действующий нардепы устроили драку в прямом эфире (видео)
05 Мертвыми только казались: стало известно о чудесном исцелении пчел из скандала с "Укрпочтой" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Итоги 13 мая: волна обысков в Киеве, решение суда по Медведчуку и ЧП с вертолетом Разумкова
Отстраненного Тупицкого оставили без зарплаты
Отстраненного Тупицкого оставили без зарплаты
Даже из Приднестровья никто не приехал: &quot;международный прорыв&quot; Пушилина повеселил сеть
Даже из Приднестровья никто не приехал: "международный прорыв" Пушилина повеселил сеть
Могу контролировать мужа: Зеленская пошутила про расследования журналистов о кортежах и жилье президента
Могу контролировать мужа: Зеленская пошутила про расследования журналистов о кортежах и жилье президента
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь