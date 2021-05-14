Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о разрушении многокилометровой сети туннелей, прорытых боевиками группировки ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщается в пятницу, 14 мая, утром в официальном аккаунте ЦАХАЛа в соцсети Twitter.

Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.



Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.

Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021

Согласно информации, кроме уничтожения сети подземных ходов были уничтожены также 150 целей, а в операции были задействованы самолеты. Танки, артиллерия и пехотные подразделения.

Как сообщалось, воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля после полуночи пятницы начали военную операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".

Также власти Израиля наглядно изложили хронику боев и причину вспухнувшего конфликта.