Больше сотни самолетов, танки и артиллерия: как Израиль разрушил систему туннелей ХАМАС в Газе (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о разрушении многокилометровой сети туннелей, прорытых боевиками группировки ХАМАС в секторе Газа.
Об этом сообщается в пятницу, 14 мая, утром в официальном аккаунте ЦАХАЛа в соцсети Twitter.
Цель: система туннелей «Метро» ХАМАС в Газе.— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 14, 2021
Операция: 160 самолетов, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы.
Мы поразили 150 целей и разрушили многокилометровую сеть «Метро» ХАМАС. pic.twitter.com/wDPBQy1rGH
Согласно информации, кроме уничтожения сети подземных ходов были уничтожены также 150 целей, а в операции были задействованы самолеты. Танки, артиллерия и пехотные подразделения.
Как сообщалось, воздушная и сухопутная компоненты Армии обороны Израиля после полуночи пятницы начали военную операцию против ХАМАС и "Исламского джихада".
Также власти Израиля наглядно изложили хронику боев и причину вспухнувшего конфликта.