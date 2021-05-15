Тысячи людей в Европе и мире вышли на протесты из-за обострения в секторе Газа (видео)

На фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, по Европе и миру прокатилась волна протестов в поддержку палестинцев.

Как сообщает AP, многочисленные марши прошли в в Лондоне, Риме, Брюсселе, Мадриде и других городах.

В столице Франции силовикам пришлось разгонять демонстрантов слезоточивым газом и водометами.

Полиция Парижа мотивировала запрет опасениями о возможном всплеске насилия, сославшись на то, что аналогичная акция в июле 2014 года закончилась именно этим.

В ходе акции было задержано 44 человека.

"Мы не хотим сцен насилия. Мы не хотим, чтобы конфликт был перенесен на французскую землю", - заявили в правительстве Франции.

Также была разогнана акция в Берлине, там мотивацией послужило несоблюдение карантинных мероприятий. В ответ протестующие забросали силовиков камнями, бутылками и фейерверками.

Также поступали сообщения, что около сотни демонстрантов ненадолго были задержаны за нарушение карантина в нидерландском Утрехте.

Видео из Лондона:

Видео из Барселоны:

Видео из Сиднея:

Как сообщалось ранее, Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в секторе Газа, в которой располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.