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Тысячи людей в Европе и мире вышли на протесты из-за обострения в секторе Газа (видео)

Тысячи людей в Европе и мире вышли на протесты из-за обострения в секторе Газа (видео)
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, по Европе и миру прокатилась волна протестов в поддержку палестинцев. 

Как сообщает AP, многочисленные марши прошли в в Лондоне, Риме, Брюсселе, Мадриде и других городах. 

В столице Франции силовикам пришлось разгонять демонстрантов слезоточивым газом и водометами. 

Полиция Парижа мотивировала запрет опасениями о возможном всплеске насилия, сославшись на то, что аналогичная акция в июле 2014 года закончилась именно этим. 

В ходе акции было задержано 44 человека. 

"Мы не хотим сцен насилия. Мы не хотим, чтобы конфликт был перенесен на французскую землю", - заявили в правительстве Франции. 

Также была разогнана акция в Берлине, там мотивацией послужило несоблюдение карантинных мероприятий. В ответ протестующие забросали силовиков камнями, бутылками и фейерверками.

Также поступали сообщения, что около сотни демонстрантов ненадолго были задержаны за нарушение карантина в нидерландском Утрехте.

Видео из Лондона:

Видео из Барселоны: 

Видео из Сиднея: 

Как сообщалось ранее, Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в секторе Газа, в которой располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 603

Все по теме:

Германия, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Австралия, Израиль, Палестина, Протесты.
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