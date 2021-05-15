Тысячи людей в Европе и мире вышли на протесты из-за обострения в секторе Газа (видео)

На фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной, по Европе и миру прокатилась волна протестов в поддержку палестинцев.
Как сообщает AP, многочисленные марши прошли в в Лондоне, Риме, Брюсселе, Мадриде и других городах.
В столице Франции силовикам пришлось разгонять демонстрантов слезоточивым газом и водометами.
Полиция Парижа мотивировала запрет опасениями о возможном всплеске насилия, сославшись на то, что аналогичная акция в июле 2014 года закончилась именно этим.
В ходе акции было задержано 44 человека.
"Мы не хотим сцен насилия. Мы не хотим, чтобы конфликт был перенесен на французскую землю", - заявили в правительстве Франции.
Также была разогнана акция в Берлине, там мотивацией послужило несоблюдение карантинных мероприятий. В ответ протестующие забросали силовиков камнями, бутылками и фейерверками.
Также поступали сообщения, что около сотни демонстрантов ненадолго были задержаны за нарушение карантина в нидерландском Утрехте.
Видео из Лондона:
Видео из Барселоны:
Видео из Сиднея:
Как сообщалось ранее, Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в секторе Газа, в которой располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.