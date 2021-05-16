В синагоге возле Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна: видео происшествия и данные о пострадавших

В синагоге Карлин-Столинских хасидов в расположенном к северу от Иерусалима израильском поселении Гиват-Зеэв в воскресенье, 16 мая, во время массовой молитвы рухнула трибуна, в результате чего пострадали десятки человек.

Поскольку мероприятие транслировалось в прямом эфире, трагедию воочию наблюдали многие израильтяне. В синагоге во время инцидента находились сотни человек.

Как сообщает израильское интернет-издание "Вести. Израиль по-русски", точных сведений о числе пострадавших пока нет, но сужба скорой помощи (МАДА) объявила инцидент со множеством пострадавших.

Вызов в диспетчерскую МАДА поступил в 19:14 воскресенья (совпадает с киевским временем).

"После крушения трибуны многих пострадавших потребовалось извлекать из-под обломков конструкции, под которыми они оказались зажаты", - говорится в заметке.

По предварительным оценкам, ранены от 50 до 60 человек, из которых около десятки в критическом состоянии.

Также поступает информация о том, что два человека погибли.

В воздух были подняты вертолеты ЦАХАЛа для эвакуации раненых. Кроме того, к мету происшествия были направлены подразделения спасателей Службы тыла и военные медики. Вертолеты помогли в эвакуации пострадавших в больницы. На месте происшествия образовалась пробка.

Как сообщалось, это уже не первый подобный инцидент, произошедший в Израиле в последнее время. Так, в конце апреля десятки человек погибли при обрушении трибуны на религиозном фестивале.

Также подобные инциденты происходят и в других странах: в Индии в марте этого года на спортивном турнире обрушилась трибуна со зрителями, в результате чего пострадали около ста человек.