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Вторник, 13.07.2021
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Пламя распространилось моментально: в Ираке сгорела клиника для больных COVID-19, более 70 пациентов погибли (видео)

Пламя распространилось моментально: в Ираке сгорела клиника для больных COVID-19, более 70 пациентов погибли (видео)
10:32 Сегодня Телеграф

В Ираке произошел взрыв в клинике для больных COVID-19, повлекший смерть более десятков человек. Об этом передает телеканал Al Arabiya.

Пожар произошел в больнице города Эн-Насирия, находящегося в 300 км от Багдада. По данным СМИ, взорвался баллон с кислородом. По предварительной информации источников издания, причиной стала халатность.

Сначала сообщалось о 52 погибших и 70 пострадавших. По данным телеканала Al Hadath, число жертв возросло до 77.

Пламя распространилось с изоляционного корпуса для пациентов с коронавирусом почти на все здание. На видео, размещенных в социальных сетях, виден огонь, который охватил клинику, и поднимающиеся колонны черного дыма.

По решению премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Казими будет проведено правительственное расследование на высоком уровне для установления всех обстоятельств ЧП. Главу здравоохранения и директора гражданской обороны в провинции Ди-Кар снимут с должностей.

В связи с произошедшим администрация провинции решила объявить трехдневный траур.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Бангладеш произошел масштабный пожар на фабрике, в котором погибло полсотни людей. В сети появились фото и видео с места ЧП.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 239

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Пожар, Больница, Ирак, Коронавирус.
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