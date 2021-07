Погибло полсотни людей: в Бангладеш произошел масштабный пожар на фабрике (фото, видео)

В Бангладеш произошел масштабный пожар на фабрике Hashem Foods Ltd, которая занимается производством соков.

Как сообщает CNN, в результате возгорания погибло 52 человека.

Пожар произошел в городе Рупгандж, что в центральной части страны.

По данным местных властей, каждый этаж шестиэтажного здания занимал площадь в около 3250 квадратных метров, но на каждый из них можно было попасть лишь по двум лестницам. Во время пожара одна из них оказалась охвачена огнем, а одна из дверей ведущих на крышу оказалась запертой.

Быстрому распространению пожара способствовало наличие на фабрике легковоспламеняемых веществ, вроде полиэтилена и топленого масла.

Многим из оказавшихся внутри помещения людей пришлось прыгать через окна. Это привело к гибели троих из них.

Кроме огромного числа погибших, также сообщается о более 50 пострадавших.

At least 52 people have died & many injured in a massive fire at a food & beverage factory at Rupganj in the outskirts of #Dhaka. Reports suggest around 50 workers have sustained injuries in the tragedy. Praying for their speedy recovery. Flames doused now. #Bangladesh pic.twitter.com/XnWMts4oXO

— Protest News (@PROTEST__NEWS) July 9, 2021