Скачать
Пятница, 09.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Байден позвонил Путину: о чем говорили лидеры стран
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Стало известно о покупке заправок Медведчука компанией SOCAR. В АМКУ о сделке не знают
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря
Итоги дня 9 июля: Медведчука оставили под домашним арестом, Зеленский назначил нового пресс-секретаря

Погибло полсотни людей: в Бангладеш произошел масштабный пожар на фабрике (фото, видео)

Погибло полсотни людей: в Бангладеш произошел масштабный пожар на фабрике (фото, видео)
21:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Бангладеш произошел масштабный пожар на фабрике Hashem Foods Ltd, которая занимается производством соков. 

Как сообщает CNN, в результате возгорания погибло 52 человека. 

Пожар произошел в городе Рупгандж, что в центральной части страны. 

По данным местных властей, каждый этаж шестиэтажного здания занимал площадь в около 3250 квадратных метров, но на каждый из них можно было попасть лишь по двум лестницам. Во время пожара одна из них оказалась охвачена огнем, а одна из дверей ведущих на крышу оказалась запертой. 

Быстрому распространению пожара способствовало наличие на фабрике легковоспламеняемых веществ, вроде полиэтилена и топленого масла. 

Многим из оказавшихся внутри помещения людей пришлось прыгать через окна. Это привело к гибели троих из них. 

Кроме огромного числа погибших, также сообщается о более 50 пострадавших.  

Пожар в Бангладеш

Пожар в Бангладеш

Пожар в Бангладеш

Как сообщалось ранее, в порту Дубая (ОАЭ) произошел мощный взрыв на борту пришвартованного нефтяного танкера. По сообщениям очевидцев, огненный шар был заметен со всех уголков города. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 303

Все по теме:

Пожар, Бангладеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить
02 "У царя не стоит": на концерте российской группы в Киеве проскандировали кричалку про Путина
03 В "ДНР" не нашлось лекарств: военкор боевиков скончалась после инсульта в 35 лет (фото)
04 Российский военный самолет сорвал пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании (видео)
05 Постарел: Меладзе на Atlas Weekend вызвал неоднозначную реакцию у украинцев (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
Творожная галета с моцареллой: простой пошаговый рецепт
&quot;Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его&quot;: невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
"Люди вокруг твердили, что это бесполезно, но Дима продолжал реанимировать его": невероятная история спасения утопленника в Кривом Роге (фото)
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Негодяя, который едва не зарезал двухлетнего сына экс-сожительницы, взяли под стражу
Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
Сало лучше, чем сливочное масло: диетолог напомнила о полезных свойствах жирного продукта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь