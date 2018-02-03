В результате падения вертолета в Канаде погибли три человека

В результате падения пассажирского вертолета на востоке Канады погибли трое человек.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в полиции провинции Квебек, где произошла катастрофа.

Инцидент произошел в поле возле городка Драмондвиль, что на полпути между Монреалем и Квебек-сити. Из-за труднодоступности места падения, вызванную сугробами снега, спасателям понадобилось длительное время, чтобы добраться до него. Дорогу на собственном тракторе расчищал один из местных жителей, в то время, как его сын на снегоходе перевозил спасателей.

Причины катастрофы пока неизвестны, ведется расследование.