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В результате падения вертолета в Канаде погибли три человека
Новости мира: В Канаде упал пассажирский вертолет, есть погибшие.
В результате падения пассажирского вертолета на востоке Канады погибли трое человек.
Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в полиции провинции Квебек, где произошла катастрофа.
Инцидент произошел в поле возле городка Драмондвиль, что на полпути между Монреалем и Квебек-сити. Из-за труднодоступности места падения, вызванную сугробами снега, спасателям понадобилось длительное время, чтобы добраться до него. Дорогу на собственном тракторе расчищал один из местных жителей, в то время, как его сын на снегоходе перевозил спасателей.
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Причины катастрофы пока неизвестны, ведется расследование.
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