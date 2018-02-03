Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Вице-премьер надеется на взаимопонимание с соседями по закону "Об образовании" Вице-премьер надеется на взаимопонимание с соседями по закону "Об образовании"
Новости: НАБУ расследует дело о возможных злоупотреблениях в Минэкологии НАБУ расследует дело о злоупотреблениях в Минэкологии
Новости: Бой Поветкин - Прайс пройдет в Кардиффе Бой Поветкин - Прайс пройдет в Кардиффе
Новости: Цветные раритетные снимки Соединенных Штатов середины ХХ века (Фото) Цветные раритетные снимки США середины ХХ века (Фото)
X

В результате падения вертолета в Канаде погибли три человека
02:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Укринформ

Новости мира: В Канаде упал пассажирский вертолет, есть погибшие.

В результате падения пассажирского вертолета на востоке Канады погибли трое человек.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в полиции провинции Квебек, где произошла катастрофа.

Инцидент произошел в поле возле городка Драмондвиль, что на полпути между Монреалем и Квебек-сити. Из-за труднодоступности места падения, вызванную сугробами снега, спасателям понадобилось длительное время, чтобы добраться до него. Дорогу на собственном тракторе расчищал один из местных жителей, в то время, как его сын на снегоходе перевозил спасателей.

США наложат санкции на лиц, связанных с организацией "Хизбалла"

Причины катастрофы пока неизвестны, ведется расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Канада, Катастрофа, Квебек, Пассажирский вертолет.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Иордания разорвала дипломатические отношения с КНДР Сын Фиделя Кастро совершил самоубийство Канада требует от Турции проявить сдержанность в Сирии

Последние новости

Наверное, боги сошли с ума: самые забавные жизненные неприятности На строительство моста через Сухой Лиман выделят 30 млн гривен "Олимпик" объявил о подписании двух защитников
Сегодня читают
01 "Хаббл" сфотографировал интересное космического явление
02 В Перу обнаружили странный объект
03 "Кельн" – "Боруссия" Д: стартовые составы команд
04 Кермодский медведь показал язык фотографу
05 Гассиев – Дортикос: состоялась традиционная церемония взвешивания (Видео)
Новости сегодня
02:43 Российского хакера экстрадировали в США
02:29 Мхитарян заявлен на Лигу Европы под 77-м номером
01:34 Во Львове погиб рабочий во время земляных работ
01:07 Новый летательный аппарат Bell V-280 Valor совершил испытательный полет (Видео)
01:00 Как изменились самые богатые люди планеты с начала своей карьеры (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман пообещал не менять цены за газ для населения Гройсман пообещал не менять цены за газ для населения
Новости: Трамп выдвинул обвинения ФБР и Минюсту США Трамп выдвинул обвинения ФБР и Минюсту США
Новости: Адвокаты обжалуют в суде приговор Саакашвили Адвокаты обжалуют в суде приговор Саакашвили
Новости: Продукты-антидепрессанты, которые делают нас счастливее Продукты-антидепрессанты, которые делают нас счастливее
Добавить комментарий
0