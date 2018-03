В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

В заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли - в настоящий момент в живых не более 15 из них, сообщает Корреспондент со ссылкой на PerthNow.

Western Australia: More than 150 whales have beached themselves near the south-west town of Augusta. Parks and Wildlife staff are on-site to save the 75 animals still alive. #7News pic.twitter.com/I1O1yxwhrM

— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 23 марта 2018 г.