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В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

Инцидент произошел в заливе Хэмелин
08:05 Сегодня Телеграф
Фото: Pixabay

Новости мира: Свыше 150 дельфинов-гринд выбросились на берег в заливе Хэмелин рядом с городом Огаста в Австралии.

В заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли - в настоящий момент в живых не более 15 из них, сообщает Корреспондент со ссылкой на PerthNow.

Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

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Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

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Новости мира, Австралия, Дельфины, Дельфины-гринды, Хэмелин.
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