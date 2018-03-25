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В Эквадоре перевернулся автобус, есть погибшие и раненые
Новости мира: В Эквадоре в провинции Манаби произошла авария автобуса, погибли 12 человек, еще 25 получили ранения.
Двенадцать человек погибли и еще 25 получили ранения в результате аварии автобуса в Эквадоре. Автобус перевернулся в провинции Манаби на западе страны, сообщает El Comercio.
По данным издания, еще 22 человека находятся в больницах. Среди пострадавших есть дети и люди преклонного возраста.
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Участок дороги, на котором произошло ДТП, называют "поворотом смерти".
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