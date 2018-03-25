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В Эквадоре перевернулся автобус, есть погибшие и раненые

Авария автобуса в Эквадоре
12:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Эквадоре в провинции Манаби произошла авария автобуса, погибли 12 человек, еще 25 получили ранения.

Двенадцать человек погибли и еще 25 получили ранения в результате аварии автобуса в Эквадоре. Автобус перевернулся в провинции Манаби на западе страны, сообщает El Comercio.

По данным издания, еще 22 человека находятся в больницах. Среди пострадавших есть дети и люди преклонного возраста.

Перестрелка в Бразилии: в результате погибли семь человек

Участок дороги, на котором произошло ДТП, называют "поворотом смерти".

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Новости мира, Авария автобуса в Эквадоре, В Манаби разбился автобус с людьми, Погибшие, Раненые.
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