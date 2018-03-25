В Эквадоре перевернулся автобус, есть погибшие и раненые

Двенадцать человек погибли и еще 25 получили ранения в результате аварии автобуса в Эквадоре. Автобус перевернулся в провинции Манаби на западе страны, сообщает El Comercio.

По данным издания, еще 22 человека находятся в больницах. Среди пострадавших есть дети и люди преклонного возраста.

Участок дороги, на котором произошло ДТП, называют "поворотом смерти".