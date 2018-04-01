Возможного военного преступника будут судить в Гааге

Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит дело Аль Хасана Аг Абдул Азиза Аг Мохамеда Аг Махмуда, подозреваемого в военных преступлениях в Мали и преступлениях против человечности. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в ночь на 1 апреля, сообщает DW.

"Аль Хасан подозревается в разрушении мавзолеев в городе Тимбукту с апреля 2012 года по январь 2013 года. Подобные действия МУС расценивает как военное преступление. Кроме того, задержанный подозревается в изнасилованиях, пытках и порабощении женщин и девушек", - говорится в сообщении. Как сообщила главный обвинитель МУС Фату Бенсуда, сторона обвинения собрала достаточное количество доказательств для выдачи ордера на арест Аль Хасана. По ее словам, этому способствовали скоординированные действия властей Мали и Нидерландов. Перевод этого уголовного дела в суд в Гааге Бенсуда назвала "отчетливым сообщением" тем, кто подобными преступлениями "сотрясает человечество".

В 2016 году МУС приговорил еще одного гражданина Мали к девяти годам тюремного заключения. Бывший исламистский боевик Ахмад аль-Факи аль-Махди признал вину в уничтожении памятников культуры в городе Тимбукту. Теперь он может дать показания на процессе Аль Хасана. После путча в 2012 году контроль над северными регионами Мали установили различные террористические и экстремистские группировки. Для стабилизации ситуации в страну была направлена миротворческая миссия ООН в составе 15 тысяч солдат. Экстремисты регулярно совершают нападения на миротворцев ООН в Мали.