Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко анонсировал визит в Германию Порошенко анонсировал визит в Германию
Новости: Гройсман призвал общественные учреждения не блокировать проверки ГоСЧС Гройсман призвал общественные учреждения не блокировать проверки ГоСЧС
Новости: Поветкин - Прайс: полное видео боя Поветкин - Прайс: полное видео боя
Новости: День смеха или дурака: смешные поздравления с 1 апреля на украинском языке, открытки День смеха или дурака: смешные поздравления с 1 апреля на украинском языке, открытки
X

Возможного военного преступника будут судить в Гааге

Исламисты в Тимбукту
14:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Задержанный Аль Хасан подозревается в совершении военных преступлений в Мали: убийствах, изнасилованиях и разрушениях.

Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит дело Аль Хасана Аг Абдул Азиза Аг Мохамеда Аг Махмуда, подозреваемого в военных преступлениях в Мали и преступлениях против человечности. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в ночь на 1 апреля, сообщает DW.

"Аль Хасан подозревается в разрушении мавзолеев в городе Тимбукту с апреля 2012 года по январь 2013 года. Подобные действия МУС расценивает как военное преступление. Кроме того, задержанный подозревается в изнасилованиях, пытках и порабощении женщин и девушек", - говорится в сообщении. Как сообщила главный обвинитель МУС Фату Бенсуда, сторона обвинения собрала достаточное количество доказательств для выдачи ордера на арест Аль Хасана. По ее словам, этому способствовали скоординированные действия властей Мали и Нидерландов. Перевод этого уголовного дела в суд в Гааге Бенсуда назвала "отчетливым сообщением" тем, кто подобными преступлениями "сотрясает человечество".

В 2016 году МУС приговорил еще одного гражданина Мали к девяти годам тюремного заключения. Бывший исламистский боевик Ахмад аль-Факи аль-Махди признал вину в уничтожении памятников культуры в городе Тимбукту. Теперь он может дать показания на процессе Аль Хасана. После путча в 2012 году контроль над северными регионами Мали установили различные террористические и экстремистские группировки. Для стабилизации ситуации в страну была направлена миротворческая миссия ООН в составе 15 тысяч солдат. Экстремисты регулярно совершают нападения на миротворцев ООН в Мали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Гаага, Мали, Преступления, Суд, Тимбукту.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В Египте бушует песчаная буря Бунт в венесуэльской тюрьме: власти назвали количество погибших СМИ: В венесуэльской тюрьме погибли заключенные

Последние новости

Смех до упаду: когда дети сами выбирали, что им надеть Погода на 2 апреля в Украине: немного похолодает, местами пройдут дожди "Пасхальное перемирие": ВСУ открывали ответный огонь
Сегодня читают
01 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
02 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
03 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
05 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
Новости сегодня
15:08 Ученые успешно протестировали протез памяти для мозга
15:05 В метро Киева у мужчины изъяли патроны к автоматическому оружию
15:03 В Киеве ликвидирован очередной конвертцентр
15:00 Сегодня на "Динамо" в Мариуполе соберется полный стадион
14:55 Израиль не будет расследовать столкновения в Секторе Газа
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: НАПК выяснят, почему за 2017 подано меньше деклараций, чем в 2016 году НАПК: за 2017 подано меньше деклараций
Новости: Главные изменится для украинцев с 1 апреля: пенсии, семейный врач, призыв Главные изменится в Украине с 1 апреля
Новости: На границе Израиля с сектором Газа новые столкновения: 70 раненых Новые столкновения на границе с Израилем и сектором Газа
Новости: Катя Осадчая с Пэрис Хилтон позировали на камеры во Львове Катя Осадчая с Пэрис Хилтон позировали на камеры во Львове
Добавить комментарий
0