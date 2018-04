Частный космодром Rocket Lab готовит коммерческий пуск

Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab в конце апреля планирует осуществить первый полностью коммерческий запуск своей 17-метровой ракеты-носителя Electron с несколькими спутниками на борту с частной стартовой площадки, расположенной на полуострове Махия в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

"Мы всегда пытались создать ракету-носитель и запустить стартовую площадку, которая могла бы предложить самые частые возможности для запуска в мире, и мы достигнем этого в рекордно короткий срок", - заявил исполнительный директор компании Питер Бек.

Rocket Lab сообщила на своем сайте, что 14-дневное окно для запуска откроется с 20 апреля. Ежедневно в течение этого периода у компании будет четыре часа, чтобы запустить ракету по необходимой для дальнейшего вывода спутников на орбиту траектории. Запуск будет называться It's Business Time, что является отсылкой к песне Business Time новозеландского комедийного рок-дуэта Flight of the Conchords из одноименного альбома 2008 года. Запуск будет транслироваться в прямом эфире на rocketlabusa.com.

Rocket Lab - американская частная космическая компания, которая имеет дочернее подразделение в Новой Зеландии. Компания разрабатывает легкие, коммерчески эффективные ракеты-носители для доставки на орбиту небольших грузов, таких как спутники формата CubeSat.