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Частный космодром Rocket Lab готовит коммерческий пуск

Космодром Rocket Lab
21:13 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Ракета-носитель американской частной фирмы совершит первый коммерческий старт со стартовой площадки в Новой Зеландии.

Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab в конце апреля планирует осуществить первый полностью коммерческий запуск своей 17-метровой ракеты-носителя Electron с несколькими спутниками на борту с частной стартовой площадки, расположенной на полуострове Махия в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

"Мы всегда пытались создать ракету-носитель и запустить стартовую площадку, которая могла бы предложить самые частые возможности для запуска в мире, и мы достигнем этого в рекордно короткий срок", - заявил исполнительный директор компании Питер Бек.

Rocket Lab сообщила на своем сайте, что 14-дневное окно для запуска откроется с 20 апреля. Ежедневно в течение этого периода у компании будет четыре часа, чтобы запустить ракету по необходимой для дальнейшего вывода спутников на орбиту траектории. Запуск будет называться It's Business Time, что является отсылкой к песне Business Time новозеландского комедийного рок-дуэта Flight of the Conchords из одноименного альбома 2008 года. Запуск будет транслироваться в прямом эфире на rocketlabusa.com.

Rocket Lab - американская частная космическая компания, которая имеет дочернее подразделение в Новой Зеландии. Компания разрабатывает легкие, коммерчески эффективные ракеты-носители для доставки на орбиту небольших грузов, таких как спутники формата CubeSat.

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Новости мира, Electron, Rocket Lab, Запуск, Космодром, Новая Зеландия.
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