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В Канаде автобус хоккейной команды столкнулся с грузовиком

Хоккейная команда Humboldt Broncos
11:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В Канаде в результате аварии с участием автобуса погибли 14 человек.

Не менее 14 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, перевозившего молодежную хоккейную команду Humboldt Broncos в канадской провинции Саскачеван, сообщает в субботу канадская телерадиокомпания Си-Би-Си.

Еще 14 человек получили травмы, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

Авария произошла накануне вечером. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом.

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Новости мира, Humboldt Broncos, ДТП, Канада, Хоккейная команда.
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