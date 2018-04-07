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В Канаде автобус хоккейной команды столкнулся с грузовиком
11:39 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В Канаде в результате аварии с участием автобуса погибли 14 человек.
Не менее 14 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса, перевозившего молодежную хоккейную команду Humboldt Broncos в канадской провинции Саскачеван, сообщает в субботу канадская телерадиокомпания Си-Би-Си.
Еще 14 человек получили травмы, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.
Авария произошла накануне вечером. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер Саскачевана Скотт Мо выразили соболезнования в связи с этим инцидентом.
Telegraf.com.ua