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В Гватемале произошло землетрясение

Землетрясение
13:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Толчок произошел возле побережья Гватемалы в Тихом океане и сила его составила 5,6 баллов.

Подземный толчок магнитудой 5,6 зарегистрирован в акватории Тихого океана у побережья Гватемалы в 71 км к юго-западу от города Санта Лусия Коцумалгуапа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:08 по Киеву в воскресенье землетрясения имел координаты 13.96 градуса северной широты и -91.56 градуса западной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

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Новости мира, Гватемала, Землетрясение, Тихий океан, Толчок, Эпицентр.
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