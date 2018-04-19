В Австралии госслужащим разрешили публично критиковать власть

Их право на свободу слова подтвердил на этой неделе Административный апелляционный суд, сообщает news.com.

"Наши государственные служащие получили возможность критиковать политику правительства в социальных сетях. При условии, что они будут делать это под своим настоящим именем (не будут использовать псевдоним), в нерабочее время и не будут использовать для этого офисное оборудование", - так СМИ изложили содержание постановления Административного апелляционного трибунала, который принял решение о "праве на свободное выражение политических взглядов" для государственных служащих.

Это решение рассматривается как победа свободы слова в эпоху цифровых технологий и одновременно потенциальная проблема для руководства. Ведь отныне критика начальства, министра или политики своего отдела, даже если она может нарушить "ценности" отдела, больше не будет считаться нарушением Кодекса поведения публичной службы Австралии.

Данное решение было принято по делу Микаэлы Банерджи, которая в 2012 году критиковала в Twitter Департамент иммиграции, где она работала. Ее твиты имели большой общественный резонанс, поэтому ее уволили в сентябре 2013 года из-за нарушения Кодекса поведения госслужащих. В конечном итоге на этой неделе суд признал ее увольнение неправомерным, поскольку госслужащие, как и другие граждане, имеют право на "свободу политических взглядов".