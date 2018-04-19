В Мексике в перестрелке с полицией погибли 16 человек

В среду, 18 апреля, 16 человек погибли во время двух перестрелок в южно-мексиканском штате Герреро.

Об этом сообщает AP.

"Первая перестрелка произошла в Коакуюле, когда преступники напали на полицейский конвой. Был ранен один полицейский, полиция же убила 10 преступников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вторая перестрелка была возмездием за первую: преступники заманили полицейский конвой на север от Сиуатанехо и убили шесть полицейских.