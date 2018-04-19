https://telegraf.com.ua/files/2018/04/p_53967729-150x90.jpg Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/4017252-v-meksike-v-perestrelke-s-politsiey-pogibli-16-chelovek.html
В Мексике в перестрелке с полицией погибли 16 человек
Новости мира: 18 апреля в южно-мексиканском штате Герреро 16 человек погибли во время двух перестрелок.
В среду, 18 апреля, 16 человек погибли во время двух перестрелок в южно-мексиканском штате Герреро.
Об этом сообщает AP.
"Первая перестрелка произошла в Коакуюле, когда преступники напали на полицейский конвой. Был ранен один полицейский, полиция же убила 10 преступников", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вторая перестрелка была возмездием за первую: преступники заманили полицейский конвой на север от Сиуатанехо и убили шесть полицейских.
Telegraf.com.ua