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Канадцы требуют извинений Папы Римского

Папа Римский
08:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канадские депутаты требуют извинений от Папы Римского за плохое отношение к коренным народам.

Канадский парламент большинством голосов поддержал обращение к Папе Римскому с призывом приехать в Канаду и лично извиниться за плохое отношение Церкви к коренным народам в прошлом столетии.

Как сообщает корреспондент, за это решение проголосовало 269 депутатов при минимально необходимых 169, против выступило всего 10 законодателей.

Обращение, внесенное депутатом от оппозиционной Новой демократической партии Чарли Ангусом, также призывает Святой престол уважать "моральные обязательства" Соглашения о индейских школах-интернатах от 2006 года. Этим соглашением Церковь пообещала собрать 25 млн долл на помощь ученикам этих учебных заведений, однако до сих пор не выполнила этого.

Также депутаты призвали Ватикан обнародовать все имеющиеся документы о деятельности индейских школ-интернатов в Канаде.

Отметим, что в марте Папа Франциск официально отказался извиняться за предыдущие ошибки Церкви в отношении коренных народов Канады.

Католическая церковь с помощью различных религиозных орденов руководила 72% индейских школ-интернатов на территории Канады. В эти учебные заведения начиная с 1876 года принудительно забирали детей многих представителей коренных народов Канады с целью их ассимиляции. Через эти интернаты прошли около 150 тыс. человек, 6 тыс. из которых погибли от плохого отношения и постоянного недоедания. Последнее подобное учебное заведение было закрыто лиш в 1996 году. Психологические травмы, полученные учащимися во время обучения, до сих пор негативным образом влияют на общины коренных народов Канады.

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Новости мира, Канада, Канадский парламент, Папа Римский, Церковь.
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