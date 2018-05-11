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В Австралии произошло массовое убийство за последние 22 года
Новости мира: В Австралии в сельской местности в районе Осмингтон от огнестрельных ранений погибли 7 человек из одного семейства, это массовое убийство за последние 20 лет.
Полиция Западной Австралии обнаружила тела семерых человек. Трое взрослых и четверо детей погибли от огнестрельных ранений. Об этом сообщает АВС.
Инцидент произошел в сельской местности в районе Осмингтон возле реки Маргарет.
Как сообщил комиссар полиции штата Крис Доусон, по предварительной версии, один из погибших расстрелял своих близких и после этого совершил самоубийство. Полиция нашла на месте преступления две единицы огнестрельного оружия. Ведутся следственные действия.
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Подчеркивается, что это самое массовое убийство в Австралии с 1996 года.
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