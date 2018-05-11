В Австралии произошло массовое убийство за последние 22 года

Полиция Западной Австралии обнаружила тела семерых человек. Трое взрослых и четверо детей погибли от огнестрельных ранений. Об этом сообщает АВС.

Инцидент произошел в сельской местности в районе Осмингтон возле реки Маргарет.

Как сообщил комиссар полиции штата Крис Доусон, по предварительной версии, один из погибших расстрелял своих близких и после этого совершил самоубийство. Полиция нашла на месте преступления две единицы огнестрельного оружия. Ведутся следственные действия.

Подчеркивается, что это самое массовое убийство в Австралии с 1996 года.