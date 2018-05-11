Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 11.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко встретился с президентом Словении: что обсуждали политики
Порошенко встретился с президентом Словении: что обсуждали политики
Новости: Неожиданные мифы о нашем здоровье, которые развенчивает Ульяна Супрун
Неожиданные мифы о нашем здоровье, которые развенчивает Ульяна Супрун
Новости: Ребров сравнил "Динамо" и "Шахтер"
Ребров сравнил "Динамо" и "Шахтер"
Новости: Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом
X

В Австралии произошло массовое убийство за последние 22 года

Место происшествия
11:11 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Австралии в сельской местности в районе Осмингтон от огнестрельных ранений погибли 7 человек из одного семейства, это массовое убийство за последние 20 лет.

Полиция Западной Австралии обнаружила тела семерых человек. Трое взрослых и четверо детей погибли от огнестрельных ранений. Об этом сообщает АВС.

Инцидент произошел в сельской местности в районе Осмингтон возле реки Маргарет.

Как сообщил комиссар полиции штата Крис Доусон, по предварительной версии, один из погибших расстрелял своих близких и после этого совершил самоубийство. Полиция нашла на месте преступления две единицы огнестрельного оружия. Ведутся следственные действия.

Умерла самая старая жительница США

Подчеркивается, что это самое массовое убийство в Австралии с 1996 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Массовое убийство в Австралии, Огнестрельные ранения, Погибли члены семьи, Убиты дети.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Forbes назвал самых влиятельных людей в мире Макрон прокомментировал выход США с ядерного соглашения Возвращение Эболы: В Конго 17 человек погибло от вируса

Последние новости

Пропитанные мужеством снимки победителей турнира "Мистер Олимпия" (Фото) Названа дата, когда Рада может обновить состав ЦИК Линарес: Я здесь для того, чтобы победить Ломаченко
Сегодня читают
01 Ученые доказывают, что жизни после смерти не существует
02 Сабо - о финале Кубка Украины
03 Капитан "Динамо" Морозюк назвал самый провальный трансфер киевского клуба
04 Израиль уничтожил российский зенитный комплекс в Сирии: опубликовано видео
05 "Я влюблен": промоутер экс-соперника Усика - об украинской спортсменке
Новости сегодня
11:58 У брата Найема под Апелляционным судом в Киеве украли мотоцикл
11:58 Василий Ломаченко получит награду Fighter of the Year
11:54 Хохот до упада: самые смешные и нелепые причины детских слез
11:39 Тренер "Шальке" оценил действия Коноплянки в сезоне
11:38 Как выглядят самые маленькие представители животного мира (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Данилюк убежден, что Украина подпишет с МВФ еще одну программу
Украина может подписать с МВФ еще одну программу
Новости: Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, какие у него отношения с Ким Чен Ыном
Новости: Прогноз погоды на 12-13 мая в Украине: резкое похолодание и дожди
Погода на выходные: резкое похолодание и дожди
Новости: Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Стало известно, как принцесса Шарлотта относится к новорожденному брату
Добавить комментарий
0