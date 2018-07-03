Правозащитники: С начала года в мире погибли 66 журналистов

За первое полугодие 2018 года в 22 странах были убиты 66 журналистов.

Об этом сообщает на своем сайте швейцарская неправительственная организация по защите прав журналистов Presse embleme campaign (PEC).

"Резюме первых шести месяцев 2018 года (с января по июнь): 66 журналистов убиты в 22 странах. В Афганистане - 11, Мексике - 8, Сирии - 7, США - 6, Йемене - 5, Индии - 4, Бразилии - 3, Эквадоре - 3, Филиппинах - 3, Газе (Израиль) - 2, Гватемале 2, Пакистане 2, Бангладеш - 1, Колумбии - 1, Гаити - 1, Индонезии - 1, Ираке - 1, Либерии - 1, Никарагуа - 1 , России - 1, Сальвадоре - 1, Словакии - 1", - информирует организация.

Как сообщалось, 25 февраля в доме в деревне Велька-Мача, на востоке от словацкой столицы Братиславы, были обнаружены тела расстрелянных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.

В полиции Словакии 1 марта заявили о задержании семи человек по делу о расследовании убийства Куцяка. По данным правоохранителей, среди задержанных по делу есть люди с фамилиями и инициалами, некоторые из которых совпадают с именами итальянских бизнесменов, которые фигурировали в последнем расследовании Куцяка. Среди таких имен указывается Antonino V.