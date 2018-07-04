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Впервые в истории мэром столицы Туниса стала женщина

Суад Абдеррахим
08:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Столицей Туниса будет руководить представитель партии "Ан-Нахда" Суад Абдеррахим.

Впервые мэром столицы Туниса стала женщина Суад Абдеррахим, сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар".

В ходе выборов мэра, проходивших в муниципальном совете, С.Абдеррахим - кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" - поддержали 26 членов совета, в то время как ее ближайшего конкурента - Камиля Идира, выдвигавшегося партией "Нидаа Тунис", поддержали 22 члена совета.

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"Я посвящаю эту победу всем тунисским женщинам. Моей первой задачей станет улучшение имиджа Туниса", - приводит ее слова "Дейли стар".

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Новости мира, Ан-Нахда, Мэр, Суад Абдеррахим, Тунис.
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