https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_54463689-150x90.jpg Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/4203686-vpervyie-v-istorii-merom-stolitsyi-tunisa-stala-zhenshhina.html
Впервые в истории мэром столицы Туниса стала женщина
08:28 Сегодня Телеграф
Новости мира: Столицей Туниса будет руководить представитель партии "Ан-Нахда" Суад Абдеррахим.
Впервые мэром столицы Туниса стала женщина Суад Абдеррахим, сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар".
В ходе выборов мэра, проходивших в муниципальном совете, С.Абдеррахим - кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" - поддержали 26 членов совета, в то время как ее ближайшего конкурента - Камиля Идира, выдвигавшегося партией "Нидаа Тунис", поддержали 22 члена совета.
В Мексике завершились выборы
"Я посвящаю эту победу всем тунисским женщинам. Моей первой задачей станет улучшение имиджа Туниса", - приводит ее слова "Дейли стар".
Telegraf.com.ua