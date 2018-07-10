Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

ЕС и НАТО подписали декларацию о сотрудничестве

Дональд Туск
15:57 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: 8 июля, подписана Совместная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО, свои подписи под этим документом поставили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбе председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Генеральный секретарь НАТО и руководители евросоюзных ведомств подписали декларацию в деле европейской безопасности. Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что США не будут иметь лучшего союзника, чем Европа. 

"Мы подписали важную декларацию, которая переносит сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО на следующий уровень. Цель наша проста: стремимся защищать европейских граждан с помощью всех возможных средств", - сказал Дональд Туск.

Дональд Туск обратился к президенту США Дональду Трампу: "Уважаемый господин президент, Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа".

Президент Европейского совета отметил, что европейские страны выделяют на обороноспособность гораздо больше, чем Россия и столько же, сколько Китай.

Страны НАТО не снижали расходы на обороноспособность Альянса

"Вы не можете сомневаться, господин президент, что это инвестиция в общую европейскую и американскую обороноспособность, а этого не можем сказать о расходах на обороноспособность России и Китая", - сказал он.

Совместная декларация ЕС и НАТО касается улучшения мобильности войск, борьбы с терроризмом и сдерживания контрабанды людей в Средиземном море, а также борьбы с киберугрозами.

Как сообщается, конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма Россией свидетельствуют о необходимости НАТО повысить расходы на оборону. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Дональд Туск, Донбасс, Европейский Совет, ЕС, Крым, НАТО.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Власти Мехико ведут поиски похищенного контейнера с радиоактивным веществом СМИ: Канада намерена возглавлять войска НАТО в Латвии еще несколько лет Фриланд призвала немедленно освободить задержанных в Мьянме журналистов

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0