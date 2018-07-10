ЕС и НАТО подписали декларацию о сотрудничестве
Новости мира: 8 июля, подписана Совместная декларация о сотрудничестве ЕС и НАТО, свои подписи под этим документом поставили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбе председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Генеральный секретарь НАТО и руководители евросоюзных ведомств подписали декларацию в деле европейской безопасности. Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что США не будут иметь лучшего союзника, чем Европа.
"Мы подписали важную декларацию, которая переносит сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО на следующий уровень. Цель наша проста: стремимся защищать европейских граждан с помощью всех возможных средств", - сказал Дональд Туск.
Дональд Туск обратился к президенту США Дональду Трампу: "Уважаемый господин президент, Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа".
Президент Европейского совета отметил, что европейские страны выделяют на обороноспособность гораздо больше, чем Россия и столько же, сколько Китай.
Страны НАТО не снижали расходы на обороноспособность Альянса
"Вы не можете сомневаться, господин президент, что это инвестиция в общую европейскую и американскую обороноспособность, а этого не можем сказать о расходах на обороноспособность России и Китая", - сказал он.
Совместная декларация ЕС и НАТО касается улучшения мобильности войск, борьбы с терроризмом и сдерживания контрабанды людей в Средиземном море, а также борьбы с киберугрозами.
Как сообщается, конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма Россией свидетельствуют о необходимости НАТО повысить расходы на оборону. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.