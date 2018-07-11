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Следующий после ФИФА: Рейтинг "Газпрома" в Facebook упал до 1,5 пункта

"Газпром"
05:35 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Вслед за ФИФА украинцы обвалили рейтинг "Газпрома" в Facebook.

Украинцы обвалили рейтинг российской компании "Газпром" в соцсети Facebook - до 1,5 пункта из пяти возможных.

Оценки в один балл украинцы массово начали ставить вечером вторника, 10 июля, сообщает ТСН.

Также писали комментарии: "Слава Украине!". Также были и "Слава Хорватии!".

За несколько часов в рейтинге собралось до 700 единичек, поэтому "Газпром" закрыл функцию оценивания.

Напомним, перед этим украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, из-за чего организация закрыла возможность ставить оценки. Перед этим ФИФА наказала хорватского футболиста Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение Домагу Види за видео с лозунгом "Слава Украине!" - после победы сборной Хорватии над Россией.

Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы в сборной, а ФИФА оштрафовала почти на 13 тысяч евро.

Тем временем Федерация футбола Украины изъявила готовность компенсировать средства и предоставить работу Вукоевичу, который уже работает в "Динамо". Огнен заявил, что сам заплатит штраф.

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Все по теме:

Новости мира, Facebook, Газпром, Огнен Вукоевич, Рейтинг, ФИФА.
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