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Столтенберг совершит визит в США

Йенс Столтенберг
18:13 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Визит Генерального секретаря НАТО в Соедененные Штаты продлится с 12 по 14 сентября.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе осуществит визит в США.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Североатлантического альянса, передает УНН.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поедет в Вашингтон с 12 по 14 сентября 2018 года", — говорится в заявлении.

Сообщается, что во время визита генсек встретится с членами Конгресса и высокопоставленными представителями администрации США. Кроме того, Столтенберг выступит с речью в стратегическом исследовательском институте США — фонде “Наследие” в Вашингтоне.

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Новости мира, Визит в США, Йенс Столтенберг, НАТО, США.
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