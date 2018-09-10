Столтенберг совершит визит в США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе осуществит визит в США.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Североатлантического альянса, передает УНН.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поедет в Вашингтон с 12 по 14 сентября 2018 года", — говорится в заявлении.

Сообщается, что во время визита генсек встретится с членами Конгресса и высокопоставленными представителями администрации США. Кроме того, Столтенберг выступит с речью в стратегическом исследовательском институте США — фонде “Наследие” в Вашингтоне.