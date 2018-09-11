Взрыв газовоза в Нигерии: 35 человек погибли и более сотни получили ранения

По меньшей мере 35 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрыва газового танкера взорвался в штате Нигерии в Насараве. Об этом сообщает Reuters.

"Большинство из тех, кто умер, пришли на место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, танкер перевозил грузовик, и он взорвался из-за газового разряда.

Инцидент расследуется.

Взрыв произошел близ заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока не известна.

Ранее сообщалось о наводнении в Нигерии, которое унесло жизни десяти человек.