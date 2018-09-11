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Взрыв газовоза в Нигерии: 35 человек погибли и более сотни получили ранения

Взрыв в Нигерии
02:20 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Не менее 35 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва газовоза в Нигерии.

По меньшей мере 35 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрыва газового танкера взорвался в штате Нигерии в Насараве. Об этом сообщает Reuters.

"Большинство из тех, кто умер, пришли на место происшествия, чтобы посмотреть, что происходит", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, танкер перевозил грузовик, и он взорвался из-за газового разряда.

Инцидент расследуется.

Взрыв произошел близ заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока не известна.

Ранее сообщалось о наводнении в Нигерии, которое унесло жизни десяти человек.

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Новости мира, Африка, Взрыв в Нигерии, Взрыв газа в Нигерии, Нигерия, Происшествия.
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