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Итоги дня 15 сентября: Избиение Балуха, Украина на 88 месте в рейтинге ООН, Евросоюз продлил санкции против РФ

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Владимир Балух
07:47 Сегодня Телеграф

Новости мира: Итоги дня 15 сентября: Ахтем Чийгоз рассказал об избиении Владимира Балуха и сообщил подробности, в рейтинге ООН индекса человеческого развития Украина заняла 88 место из 189, европейские санкции против России продлили на полгода.

Сообщили, что в симферопольском СИЗО избили Владимира Балуха

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться".

 

ООН опубликовала рейтинг индекса человеческого развития

Лучший индекс человеческого развития в мире зафиксирован в 2017 году в Норвегии с показателем 0,953, на втором месте оказалась Швейцария с показателем индекса человеческого развития в 0,944. Далее идут Австралия и Ирландия с 0,939 и 0,938 соответственно. На пятом месте - Германия. Относительно Украины, то авторы индекса определили ее развитие в 0,751. Из-за такого показателя Украина оказалась на 88-м месте в списке из 189 стран.

 

С 15 сентября вступил в силу пакет антироссийских санкций Евросоюза

ЕС продлил на следующие шесть месяцев санкции против 155 человек и 44 компаний, введенных за нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Решение Совета Евросоюза было опубликовано 14 сентября в Официальном журнале Европейского Союза. Отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации. Срок действия применения санкций продлен до 15 марта 2019 года.

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Новости мира, Владимир Балух, ЕС, Итоги дня, ООН, Санкции, Украина.
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