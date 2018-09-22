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Правительство Австралии обвинило крупнейшие страховые компании страны в махинациях

Австралия
07:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости мира: Крупнейшие страховые компании Австралии подозреваются в махинациях.

Расследование австралийского правительства показало, что некоторые из крупнейших страховых компаний страны могли нарушать законодательство.

Об этом сообщает Reuters.

"В ходе 10-дневных общественных слушаний австралийские правительственные юристы установили, что крупные страховые компании, в частности Commonwealth Bank of Australia, AMP Ltd и филиал японской Dai-ichi Life Holdings Inc, безнаказанно нарушали законы Австралии в более чем 31 тысячи случаев", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришли в ходе масштабного расследования продолжительностью в год, которое было начато после серии крупных банковских скандалов в стране.

Результаты этого государственного расследования будут представлены в отчете в конце сентября и на их основе будут применены соответствующие санкции и наказания в отношении компаний-нарушителей.

Речь идет о разных видах нарушений, в частности, о махинациях со страховыми счетами умерших клиентов и отказе платить клиентам в некоторых случаях.

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Все по теме:

Новости мира, AMP Ltd, Commonwealth Bank of Australia, Dai-ichi Life Holdings Inc, Австралия, Финансовые махинации.
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