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В Австралии пляж ушел под воду

В Австралии пляж провалился в океан
13:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Австралии в штате Квинсленд часть пляжа провалилась в океан.

В Австралии большая часть пляжа ушла под воду из-за размыва водой.

Об этом сообщает ВВС Украина.

По данным местных властей, обвал в 300 метров шириной произошел в воскресенье и понедельник в штате Квинсленд.

"Вероятно, этот обвал произошел из-за размыва береговой линии приливным течением и волнами", - заявили в департаменте окружающей среды и науки штата Квинсленд.

Это третий подобный случай в этой зоне за последние годы. В 2015 году подобный обвал "проглотил" фургон, палатки и автомобиль.

Официальные лица заявили, что последний размыв не повредил здания, расположенные в этой местности. Пострадавших также нет. Вместе с тем, призвали людей избегать этого района.

Пилот вертолета Глен Крукшанк заявил, что увидел изменения, когда пролетал над популярным песчаным пляжем полуострова в понедельник.

"Этот обвал гораздо больший, чем два последних - речь идет об огромном куске пляжа, который просто затянуло под воду", - сказал он

Власть назвала это "прибрежным сдвигом".

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Новости мира, Австралия, Квинсленд, Океан, Пляж.
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