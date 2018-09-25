В Австралии пляж ушел под воду

В Австралии большая часть пляжа ушла под воду из-за размыва водой.

Об этом сообщает ВВС Украина.

По данным местных властей, обвал в 300 метров шириной произошел в воскресенье и понедельник в штате Квинсленд.

"Вероятно, этот обвал произошел из-за размыва береговой линии приливным течением и волнами", - заявили в департаменте окружающей среды и науки штата Квинсленд.

Это третий подобный случай в этой зоне за последние годы. В 2015 году подобный обвал "проглотил" фургон, палатки и автомобиль.

Официальные лица заявили, что последний размыв не повредил здания, расположенные в этой местности. Пострадавших также нет. Вместе с тем, призвали людей избегать этого района.

Пилот вертолета Глен Крукшанк заявил, что увидел изменения, когда пролетал над популярным песчаным пляжем полуострова в понедельник.

"Этот обвал гораздо больший, чем два последних - речь идет об огромном куске пляжа, который просто затянуло под воду", - сказал он

Власть назвала это "прибрежным сдвигом".