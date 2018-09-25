В Австралии пляж ушел под воду
Новости мира: В Австралии в штате Квинсленд часть пляжа провалилась в океан.
В Австралии большая часть пляжа ушла под воду из-за размыва водой.
Об этом сообщает ВВС Украина.
По данным местных властей, обвал в 300 метров шириной произошел в воскресенье и понедельник в штате Квинсленд.
"Вероятно, этот обвал произошел из-за размыва береговой линии приливным течением и волнами", - заявили в департаменте окружающей среды и науки штата Квинсленд.
Это третий подобный случай в этой зоне за последние годы. В 2015 году подобный обвал "проглотил" фургон, палатки и автомобиль.
Официальные лица заявили, что последний размыв не повредил здания, расположенные в этой местности. Пострадавших также нет. Вместе с тем, призвали людей избегать этого района.
Пилот вертолета Глен Крукшанк заявил, что увидел изменения, когда пролетал над популярным песчаным пляжем полуострова в понедельник.
"Этот обвал гораздо больший, чем два последних - речь идет об огромном куске пляжа, который просто затянуло под воду", - сказал он
Власть назвала это "прибрежным сдвигом".