В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами

В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер, в результате чего погибли 50 человек, еще вдвое больше человек получили ожоги. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на местного чиновника.

BREAKING Around 50 killed, 100 suffer burns in oil tanker road crash in DR Congo: official pic.twitter.com/lCmEr6nysA — AFP news agency (@AFP) 6 октября 2018 г.

"Около 50 погибли, 100 человек получили ожоги из-за аварии нефтяного танкера в Республике Конго", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, танкер столкнулся с другим транспортным средством.

Как сообщалось ранее, на востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков-исламистов на город Бени погибло 14 гражданских и 4 военных человек.