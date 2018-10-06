День Независимости Украины

Другие новости мира

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Генштаб ВСУ: На Львовщине завершились учения "Светлая Лавина - 2018"
Новости: В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
Новости: Макгрегор - Нурмагомедов: прогноз букмекеров на бой
Макгрегор - Нурмагомедов: прогноз на бой
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами

Взрыв
18:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Укринформ

Новости мира: В Конго в результате столкновения цистерны с горючим с другим транспортным средством погибли 50 человек.

В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер, в результате чего погибли 50 человек, еще вдвое больше человек получили ожоги. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на местного чиновника. 

 "Около 50 погибли, 100 человек получили ожоги из-за аварии нефтяного танкера в Республике Конго", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов

По информации СМИ, танкер столкнулся с другим транспортным средством.

Как сообщалось ранее, на востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков-исламистов на город Бени погибло 14 гражданских и 4 военных человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Конго, Нефтяной танкер, Пожар.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В аэропорту Хартума столкнулись самолеты Суд не поддержал Боливию в споре с Чили относительно доступа к Тихому океану Нигер страдает от наводнения

Последние новости

Врачи рассказали, чем опасна подтяжка ягодиц Нападающий Карпат забил шикарный гол со штрафного (Видео) Улыбка до ушей: забавные объявления, мимо которых нельзя просто так пройти
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
20:35 В Германии еще одно судно приступило к укладке труб "Северного потока-2"
20:32 Яна Руснак презентовала работы на собственной выставке в Вене
20:23 В Украине ожидаются заморозки
20:22 Александрия - Черноморец: обзор матча (Видео)
20:09 Ученые смогли зафиксировать "дождь", который падает с колец Сатурна
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Сотруднику Генпрокуратуры НАБУ сообщило о подозрении
Новости: Интересные факты о предстоящем фильме "Аквамен"
Интересные факты о предстоящем фильме "Аквамен"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь