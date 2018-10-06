В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами
Новости мира: В Конго в результате столкновения цистерны с горючим с другим транспортным средством погибли 50 человек.
В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер, в результате чего погибли 50 человек, еще вдвое больше человек получили ожоги. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на местного чиновника.
BREAKING Around 50 killed, 100 suffer burns in oil tanker road crash in DR Congo: official pic.twitter.com/lCmEr6nysA
— AFP news agency (@AFP) 6 октября 2018 г.
"Около 50 погибли, 100 человек получили ожоги из-за аварии нефтяного танкера в Республике Конго", - говорится в сообщении.
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По информации СМИ, танкер столкнулся с другим транспортным средством.
Как сообщалось ранее, на востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков-исламистов на город Бени погибло 14 гражданских и 4 военных человек.