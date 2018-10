В Конго загорелся нефтяной танкер: 50 погибших, 100 - с ожогами

В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер, в результате чего погибли 50 человек, еще вдвое больше человек получили ожоги. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на местного чиновника.

BREAKING Around 50 killed, 100 suffer burns in oil tanker road crash in DR Congo: official pic.twitter.com/lCmEr6nysA

— AFP news agency (@AFP) 6 октября 2018 г.