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В Мадриде тысячи испанцев вышли на антиправительственный протест

Полиция в Мадриде
18:54 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Сегодня, 6 октября, тысячи жителей Испании устроили протест против премьер-министра Педро Санчеса.

Несколько тысяч испанцев в Мадриде в субботу вышли протестовать против правительства, возглавляемого социалистами, на митинг, организованный маргинальными ультраправыми группами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Демонстранты собрались перед испанским парламентом, многие из них держали либо нынешний испанский флаг, либо флаг времен диктатуры генерала Франсиско Франко. 

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Толпа выкрикивала лозунги против премьер-министра Педро Санчеса, называя его "сепаратистом" за готовность встретиться с лидерами северо-восточного региона Каталонии, выступающими за его независимость.

Как сообщалось ранее, Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд считает, что спрос на "черное золото" будет расти к 2030 году, однако Китай и Россия могут исчезнуть из числа нефтепроизводителей.

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Новости мира, Антиправительственный протест, Мадрид, Педро Санчеса, Протест в Мадриде.
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