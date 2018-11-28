Посол: В Канаде растет поддержка расширения санкций против РФ

Новости мира: Через Азов в Канаде растет поддержка ужесточения санкций против РФ.

Совершив грубую агрессию против украинских военных кораблей в Керченском проливе, Россия показала Западу, что будет действовать, как ей захочется.

Такое мнение в интервью телеканалу CTV выразил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Думаю, что россияне на этом не остановятся. Они хотят показать свою мощь и хорошо подготовлены, чтобы проявить силу в регионе. Этот сигнал не для нас, а для Канады и западных союзников. Россияне хотят показать, что будут действовать как им захочется", - сказал Шевченко.

Он добавил, что в Канаде сейчас растет поддержка расширения санкций против РФ.

"Как от власти, так и от оппозиции в Канаде звучит громкая поддержка санкций и лучшего сотрудничества в военных вопросах. Именно сейчас следует обновить санкции против России. Санкции работают, они очень навредили интересам России, и мы должны наказать РФ за содеянное", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что эскалация противостояния между Украиной и Россией не приведет к втягиванию в него расположенных на территории Украины канадских военных, поскольку от линии столкновения их отделяют сотни километров. "Современный мир очень взаимосвязан, и Россия пытается отправить сигнал не только Украине, а всем странам, вовлеченным в Черноморский регион", - подытожил Шевченко.

Как известно, с 2015 года около 200 канадских военнослужащих обучают навыкам современного боя военнослужащих ВСУ. За три года через канадское обучение прошло почти 8000 украинских военных. Учебные курсы проходят в разных городах Украины, но основное место базирования канадских инструкторов - Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.