Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на саммите G20

Новости мира: Президент США Дональд Трамп прошел мимо президента России Владимира Путина на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга.

За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов. В.Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Д.Трамп прошел мимо него. Затем главы государств "двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания.

Напомним, сегодня, в Буєнос-Айресе открылся саммит лидеров стран "Группы двадцати" (G20), который продлится до субботы, 1 декабря. К странам Большой двадцатки относятся: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.