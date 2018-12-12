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В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе

В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе
09:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Во вторник, 11 декабря, неизвестный открыл стрельбу в католическом кафедральном соборе города Кампинас в штате Сан-Паулу на юге Бразилии.

Неизвестный устроил стрельбу в кафедральном соборе бразильского города Компинас в 100 км от Сан-Паулу. Об этом сообщает El Pais Brasil. В храме в это время проходила месса.

В результате стрельбы погибло пять человек, включая самого нападавшего, который, по данным правоохранителей, был застрелен.

Еще четыре человека были ранены. Они были госпитализированы, но сейчас в больнице остается один пострадавший.

Стрельба в Страсбурге: Число жертв возросло

Полиция отметила, что у мужчины ранее не было проблем с законом и пока мотивы его поступка неизвестны. По данным правоохранителей, у стрелка остались неиспользованные патроны, поэтому жертв могло быть больше.

Как сообщалось ранее, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке, три человека погибли, еще 12 получили ранения.

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Бразилия, Стрельба, Кафедральный собор, Штат Сан-Паулу, Компинас.
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