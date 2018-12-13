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В Бразилии в больницу к бездомному пришли животные, которых он кормил

В Бразилии в больницу к бездомному пришли животные, которых он кормил
17:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира: К региональной больнице Альто Вале в Бразилии к бездомному мужчине, которого госпитализировали, пришли его верные друзья - собаки.

В Бразилии к госпитализированному бездомному пришли в гости верные друзья – собаки, которые ждали своего хозяина под дверью больницы. Об этом сообщает Bored Panda. Инцидент произошел в воскресенье в три утра в региональной больнице Альто Вале на юге штата Санта Катарина.

Медсестра Крис Мамприм была на ночном дежурстве, когда бездомного Цезаря госпитализировали в больницу. Женщина заметила, что под дверью больницы собралась группа из четырех собак, которые ожидали своего хозяина.

Крис поняла, что Цезарь ухаживает за нимим и иногда сам отказывается от обеда, чтобы накормить своих пушистых друзей.

"Они все хорошо ухоженные и пухленькие. Когда я вижу, как они ждут его, это лишь доказывает, что их любят и о них заботятся", - рассказала Крис. Когда Цезарь начал выздоравливать, персонал больницы разрешил собакам посетить его. Врачи принесли еду, которую Цезарь разделил со своими друзьями. "Он съел немного сам, а остальное оставил собакам на потом", – отметила медсестра.

Отмечается, что Цезаря уже выписали, и он вернулся на улицу вместе со своими четвероногими друзьями.

Напомним, пес-компаньон 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего, который на 95-ом году жизни скончался 30 ноября, попрощался со своим хозяином. Пес породы лабрадор по кличке Салли печально лежит рядом с его гробом, покрытым флагом США. Погибший 41-й президент США Джордж-Буш старший даже носил носки с изображением Салли.

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Бразилия, Больница, Собаки, Фото, Бездомный.
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