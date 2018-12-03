Настоящий друг: пес Джорджа Буша-старшего трогательно простился с ним у гроба

Новости мира: Появилось фото трогательного прощания пса-компаньона по кличке Салли с 41-ым президентом США Джорджем Бушем-старшим, который скончался 30 ноября.

Пес-компаньон 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего, который на 95-ом году жизни скончался 30 ноября, попрощался со своим хозяином. Фото золотистого лабрадора по кличке Салли опубликовали на его странице в Instagram.

По фото видно, что пес печально лежит рядом с его гробом, покрытым флагом США. Сообщение дополнено трогательными словами "Миссия завершена".

Сообщается, что лабрадор по кличке Салли был компаньоном Буша-старшего с июня текущего года. Они вместе ходили на прогулки, играли в мяч и встречали гостей, среди которых был и бывший президент США Билл Клинтон. Погибший 41-й президент США Джордж-Буш старший даже носил носки с изображением Салли.

Сын Буша – Джордж Буш-младший -рассказал на своей странице в Instagram, что его семье будет не хватать Салли. Уже известно, что теперь собака станет компаньоном для ветерана по программе реабилитации раненых военных. Отмечается, что Салли умеет выполнять большой список разных команд, таких как поднятие телефонной трубки и доставку предметов.

Напомним, Джордж Буш-старший был президентом США с 1989 по 1993 год. До этого, во время правления Рональда Рейгана занимал должность вице-президента. Похоронят Джорджа Буша-старшего 6 декабря на территории Техасского университета в городе Колледж-Стейш. Гроб с телом Буша будет доставлен в Колледж-Стейшн 6 декабря в сопровождении членов семьи Буша и близких друзей. Буш будет похоронен на принадлежащем семье участке земли, расположенном за библиотекой Буша. Он будет покоиться рядом с дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в возрасте трех лет.