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В Турции планируют новую правительственную "стодневку"

В Турции планируют новую правительственную &quot;стодневку&quot;
18:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Турции определили цели на следующие несколько месяцев работы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил цели правительства на следующие три месяца работы. Об этом сообщает Укринформ.

Следующие 100 дней правительство Турции сосредоточит усилия на реализации 454 пунктов Плана действий, среди которых меры борьбы с теневой экономикой, привлечение инвестиций, строительство наземной части "Турецкого потока", построение заградительных сооружений на границе с Ираном, разминирование территорий, передача ВМС Турции новых подводных лодок, борьба с терроризмом.

"Турция потратила 37,3 млрд из 43 млрд, выделенных из госбюджета на реализацию 400 проектов, предусмотренных Планом действий на первые 100 дней правительства", — заявил Эрдоган, подчеркнув, что 340 из 400 пунктов полностью выполнены.

По словам президента, за следующие 100 дней правительство должно выполнить План действий, состоящий из 454 пунктов. На это будет потрачено 24 млрд турецких лир.

"Правительство Турции готовит план борьбы с теневой экономикой", — сообщил Эрдоган.

По его словам, для привлечения инвестиций и эффективного развития инвестирования в отдельные сферы турецкой экономики, увеличения объема частных инвестиций в стране будет создан Фонд развития.

Президент Турции заявил о новой военной операции в Сирии

Эрдоган также сообщил, что скоро должно начаться строительство наземного участка газопровода "Турецкий поток" на территории Турции, которое завершится к концу 2019 года.

Кроме того, правительство сосредоточится в следующие 100 дней на возведении заградительных сооружений на границе с Ираном, разминировании территорий. ВМС Турции будут переданы новые подводные лодки, предприняты меры в сфере борьбы с терроризмом, в частности, пресечение финансирования.

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Турция, Эрдоган, Тайип Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции.
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