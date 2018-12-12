Президент Турции заявил о новой военной операции в Сирии

Новости мира: В Сирии планируется новая военная операция против террористической организации РПК.

Турция планирует новую военную операцию восточнее Евфрата против террористических подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение "нескольких следующих дней". Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

"Мы начнем в течение нескольких дней нашу новую операцию восточнее Евфрата против сепаратистской террористической организации (Рабочей партии Курдистана - ред.)", - сказал президент.

Он подчеркнул, что целью подразделений ВС Турции будут "не американские солдаты, а члены террористической организации", цель операции - освободить указанную территорию от террористов.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности посредничества между Украиной и Россией в вопросе урегулирования сложившейся ситуации с учетом последних событий в Азовском море.