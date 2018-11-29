Эрдоган заявил о посредничестве с решением конфликта в Керченском проливе

Новости Украины: Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным возможность посредничества по инциденту в Керченском проливе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным обсуждался вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта России и Украины в Черном море.

"В ходе беседы с господином Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе - ред.) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.

Президент Турции отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита.

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинское рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, 24 члена экипажей попали в плен. Все они арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).