Эрдоган упрекнул Европу в "провале урока демократии"

Новости мира: Эрдоган упрекнул Европу в жестокости полиции к "желтым жилетам".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал столкновения между "желтыми жилетами" и полицией в Париже, чтобы ответить европейцам на их критику.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Те, кто издевался над нашими полицейскими силами, обвиняя их в жестокости, теперь должны взглянуть на собственную полицию. Европа провалила урок демократии, свободы и прав человека", - заявил Эрдоган, комментируя события в Париже.

Во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых "желтых жилетов". Активисты выступают против повышения цен на горючее, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Сегодня, 8 декабря, в ходе четвертой волны недовольства были задержаны 700 человек. В результате столкновений со стороны правоохранителей и протестующих есть раненые.