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Австралия официально признала Западный Иерусалим столицей Израиля

Австралия официально признала Западный Иерусалим столицей Израиля
14:29 Сегодня Телеграф

Новости мира: Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля, но посольство пока не будет переносить.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сегодня, 15 декабря, заявил, что Австралия официально признает Западный Иерусалим столицей Израиля, но посольство пока переносить не планируется. Об этом сообщает  Reuters.

Таким образом, по словам премьер-министра страны, Австралия изменит длительную десятилетиями политику в отношении Ближнего Востока и признает, что Западный Иерусалим, будучи местом работы Кнессета и многих государственных институтов, является столицей Израиля.

Моррисон заявил, что Австралия с нетерпением ждет, когда наступит время переместить наше посольство в Западный Иерусалим.

По информации издания, слова премьер-министра Австралии вызвали критику у соседних с государством мусульманских стран, таких как Индонезия и Малайзия, так как никто из них официально не признал права Израиля на этот город.

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Напомним,  14 мая 2018 года произошло торжественное перенесение в Иерусалим посольства США. Несмотря на прогнозы о многомиллионных затратах на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, стоимость этой процедуры составляла лишь $400 тыс. Это привело к кровавым столкновениям на границе Израиля в секторе Газа, погибли по меньшей мере 60 палестинцев. 

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Австралия, Посольство США, Перенос, Столица Израиля, Скотт Моррисон, Западный иерусалим.
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