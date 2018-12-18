Тропический циклон "Оуэн" ударит по северу Австралии

Новости мира: Внезапное наводнение, вызванное дождями, разрушило дороги и сметало автомобили.

В городе Галифакс за 24 часа выпало более 680 мм осадков.

Экс-тропический циклон "Оуэн" принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков.

Так, в городе Галифакс за 24 часа выпал 681 мм дождя, за один час - 122 мм. Больше 500 мм осадков выпало в четырех населенных пунктах, сообщает Floodlist со ссылкой на Австралийское бюро метеорологии.

Как сообщалось ранее, По меньшей мере 13 человек погибли в центральном Вьетнаме в результате наводнений, вызванных сильными ливнями.

Напомним, Проливные дожди накрыли окрестности города Парадайз, вынудив местные власти развернуть спасательные команды, чтобы вытащить автомобилистов, попавших в сложное положение.