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В Индии от отравления едой погибли 15 человек, из них двое детей

В Индии от отравления едой погибли 15 человек, из них двое детей
10:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Из-за отравления обрядовой едой госпитализированы более 100 человек.

В штате Карнатака количество умерших в результате отравления обрядовой едой в индийском храме увеличилось до 15 человек.Об этом сообщает TRT World.

"Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек", - говорится в сообщении.

Лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса – пестицида, разрушающего нервную систему. 

"Новичок" постепенно убивает случайную жертву отравления

Сейчас полиция выясняет, как именно яд попал в пищу. Уже задержаны несколько человек.

Как сообщалось ранее, Согласно сообщению, на торжественной церемонии людей угощали вареным рисом и овощами. Практически сразу после приема пищи люди стали жаловаться на боли в животе и тошноту.

 

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Индия, Отравление, Отравление в Индии, Обрядовая еда в храме, Отравление едой в Индии.
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