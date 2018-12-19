В Индии от отравления едой погибли 15 человек, из них двое детей

В штате Карнатака количество умерших в результате отравления обрядовой едой в индийском храме увеличилось до 15 человек.Об этом сообщает TRT World.
"Токсичный пестицид, попав в обрядовую пищу в храме, стал причиной смерти по меньшей мере 15 человек", - говорится в сообщении.
Лабораторные исследования показали наличие в образцах пищи монокротофоса – пестицида, разрушающего нервную систему.
Сейчас полиция выясняет, как именно яд попал в пищу. Уже задержаны несколько человек.
Как сообщалось ранее, Согласно сообщению, на торжественной церемонии людей угощали вареным рисом и овощами. Практически сразу после приема пищи люди стали жаловаться на боли в животе и тошноту.