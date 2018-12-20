Ливни, грозы и град: в Сиднее прошел мощный шторм

Новости мира: В Сиднее прошел мощный ливень с грозой и градом, повреждены крыши домов и автомобили.

В австралийском городе Сидней сегодня, 20 декабря, прошел сильный шторм. На город обрушились сильные проливные дожди, град и грозы.

Сообщается, что размеры града достигали 4-4,5 сантиметров. Он длился 20 минут. В результате стихии, были повреждены автомобили. Шторм также привел к задержке авиарейсов приблизительно на 20 минут в аэропорту Сиднея.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Австралии доложила, что местные жители около 200 раз обращались за помощью. В ведомстве прогнозируют, что количество обращений увеличится.

По предварительной информации шторм уже нанес ущерб на сумму в десятки миллионов долларов. По предварительной информации, больше всего пострадали города Берора и Ливерпуль. Град, который достигал размера теннисного мяча, повредил крыши домов и автомобилей. Из-за грозы были оборваны линии электропредач, из-за чего было нарушено железнодорожное сообщение между городами Банкстаун и Сиденхам, Кембелтаун и Макартур. Без электричества остались около 15 000 домов.

Как сообщалось ранее, во Вьетнаме в результате сильных ливней погибли 13 человек. Сообщается, что в провинции Биньдинь в южно-центральной части страны зарегистрировано наибольшее число жертв: пять человек погибли, за ними следует центральная провинция Куангнам с четырьмя жертвами. Напомним, мощные дожди привели к наводнениям на юге американского штата Калифорния. Обязательная эвакуация была объявлена для округов Ориндж и Риверсайд, которые ранее пострадали от лесного пожара.