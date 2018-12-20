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В Канаде кота случайно прислали по почте за 1200 километров

В Канаде кота случайно прислали по почте за 1200 километров
23:13 Чт, 20 Декабрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: С помощью сети волонтеров животное через несколько дней привезли обратно домой.

Канадский кот по кличке "Балу" преодолел более тысячи километров в почтовом отправлении.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Хозяева животного, проживающие в городе Галифакс на Атлантическом побережье Канады, прислали колеса к машине покупателю в провинцию Альберта. Впрочем, их домашний любимец залез в одну из коробок незадолго до того, как она была опечатана и отправлена заказчику, который проживает почти в 5 тыс. км к западу. К счастью, работники сортировочной станции в Монреале, что в 1200 км от Галифакса, обнаружили кота в коробке и связались с его хозяевами.

С помощью сети волонтеров животное через несколько дней привезли обратно в Галифакс. По словам хозяйки, кот не пострадал во время путешествия длиной в 2400 км и после возвращения домой сразу пошел проверить свою миску с едой.

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Канада, мир, Общество, Курьезы.
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