В Канаде кота случайно прислали по почте за 1200 километров

Канадский кот по кличке "Балу" преодолел более тысячи километров в почтовом отправлении.

Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Хозяева животного, проживающие в городе Галифакс на Атлантическом побережье Канады, прислали колеса к машине покупателю в провинцию Альберта. Впрочем, их домашний любимец залез в одну из коробок незадолго до того, как она была опечатана и отправлена заказчику, который проживает почти в 5 тыс. км к западу. К счастью, работники сортировочной станции в Монреале, что в 1200 км от Галифакса, обнаружили кота в коробке и связались с его хозяевами.

Cat accidentally shipped to Montreal in parcel reunited with N.S. family https://t.co/WRV5rjNgQL pic.twitter.com/6pB0Tqg8NH

— CBC Canadian News (@CBCCanada) 16 декабря 2018 г.