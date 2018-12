В Конго упал самолет с 68 пассажирами: чудом без жертв

В Демократической Республике Конго произошла еще одна авиакатастрофа с транспортным самолетом концерна Антонов, в результате которой пострадали 38 человек.

Об этом пишет NST со ссылкой на местных чиновников.

«Тридцать восемь человек, в основном конголезских солдат, пострадали понедельник, когда транспортный самолет Антонов заходил на посадку в Бени на востоке ДР Конго», - сообщили военные чиновники.

15 soldiers were seriously hurt when an Antonov transport plane had an accident on landing at #Beni in eastern DR #Congo.

Lastweek, an Antonov 26 chartered to deliver election material crashed near Kinshasa killing five crew and one passenger. https://t.co/q0jdI2eFq4 pic.twitter.com/feFQq14LKC

— edge.ug (@ug_edge) 25 декабря 2018 г.