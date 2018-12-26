Жуткая авария в Конго: ДТП унесло жизни 50 человек

Новости мира: Полсотни человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго.

Около 50 человек погибли в результате ДТП в городе Кисанту (Конго). Об этом сообщает Radio Okapi.

"Столкнулись автобус и грузовик. Причиной ДТП является превышение скорости", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник, 24 декабря, в городе Кисанту, что в 200 километрах столицы страны, Киншасы.

По информации местной полиции, причиной столкновения стало превышение скорости.

Напомним, в Индии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар в штате Харьяна. Об этом информируют местные СМИ.

По предварительной информации, из-за густого тумана и слабой видимости произошло столкновение 50 автомобилей, погибли 8 человек, еще 10 попали в больницы. Масштабные аварии спровоцировали на трассе Рохтак — Тевари двухкилометровые пробки.