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Жуткая авария в Конго: ДТП унесло жизни 50 человек

Жуткая авария в Конго: ДТП унесло жизни 50 человек
10:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Полсотни человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго.

Около 50 человек погибли в результате ДТП в городе Кисанту (Конго). Об этом сообщает Radio Okapi.

"Столкнулись автобус и грузовик. Причиной ДТП является превышение скорости", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник, 24 декабря, в городе Кисанту, что в 200 километрах столицы страны, Киншасы.

По информации местной полиции, причиной столкновения стало превышение скорости.

В Китае мужчина угнал автобус и задавил пять человек

Напомним, в Индии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, на трассе Рохтак — Тевари близ города Джаджар в штате Харьяна. Об этом информируют местные СМИ.

По предварительной информации, из-за густого тумана и слабой видимости произошло столкновение 50 автомобилей, погибли 8 человек, еще 10 попали в больницы. Масштабные аварии спровоцировали на трассе Рохтак — Тевари двухкилометровые пробки. 

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Конго, Кисанту, ДТП в Конго, Авария в Конго.
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