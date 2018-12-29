В возрасте 93-х лет умер экс-президент Нигерии

Новости мира: В пятницу, 28 декабря, в возрасте 93-х лет скончался бывший президент Нигерии Шеху Шагари, занимавший пост главы государства в 1979-1983 годах.

Бывший президент Нигерии Шеху Шагари умер в пятницу, 28 декабря, в городе Абудже в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Информационное агентство Нигерии.

Шагари, занимавший пост главы государства в 1979-1983 годах, ушел из жизни в одной из столичных больниц. Экс-президент будет похоронен по исламским обрядам в его родном городе в штате Сокото на севере Нигерии.

Справка: Шеху Шагари проводил реформы в сфере жилищного строительства, промышленности, транспорта и сельского хозяйства, принесло свои плоды так как в эти годы начался нефтяной бум. В сфере сельского хозяйства началось использование тракторов и комбайнов вместо ручного труда. Это способствовало созданию крупных фермерских хозяйств и большого роста производства пищевых продуктов.

Несмотря на определенные успехи в развитии страны, при Шеху Шагари продолжалась коррупция на всех уровнях власти. Учитывая это, выборы президента Нигерии в 1983 году прошли при фальсификации итогов голосования, в сочетании со снижением мировых цен на нефть, привело к росту недовольства среди населения к Шагари.

Также в стране прошла серия региональных религиозных и политических конфликтов, что в итоге привело к свержению Шеху Шагари с поста президента в канун Нового года в 1983 году. Большинство жителей Нигерии одобрил насильственную смену власти в стране.