Вблизи Филиппин произошло интенсивное землетрясение

Новости мира: На Филиппинах произошло очередное землетрясение у побережья острова Минданао, по интенсивности сотрясений оно оцениевается как "интенсивное".

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории моря Сулавеси у побережья острова Минданао (Филиппины) в 214 км юго-восточнее города Генерал Сантос. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения имел координаты 4.43 градуса северной широты и 126.21 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

Напомним, к юго-востоку от Филиппин 29 декабря произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), его эпицентр располагался в 84 км к югу-востоку от города Пундагитан на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 59,8 км. Более того, количество жертв шторма, который разразился на Филиппинах в минувшие выходные, составляет 22 человека.