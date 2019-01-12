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Оппозиция Венесуэлы готова восстановить демократию в стране

Оппозиция Венесуэлы готова восстановить демократию в стране
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава венесуэльского парламента заявил о готовности вступить в должность временного президента и назначить новые выборы.

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что готов взять на себя обязанности временного президента страны при поддержке населения, армии и помощи из-за рубежа, а также провести новые выборы главы государства.

"Это должен быть народ Венесуэлы, вооруженные силы и мировой сообщество, которые дадут нам мандат на то, чтобы взять власть", - заявил он, выступая в Каракасе пред своими сторонниками.

Второй президентский срок Мадуро признан нелегитимным парламентом Венесуэлы

Ранее США приветствовали избрание Х.Гуаидо главой парламента.

Одновременно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Вашингтон не признает власти избранного в 2018 году и вступившего в должность в минувший четверг президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"США не признают законность власти венесуэльского диктатора Н.Мадуро. Его "избрание" в мае 2018 года рассматриваются на мировом уровне как несвободное, несправедливое и не заслуживающее доверия", - говорится в распространенном письменном заявлении Дж.Болтона.

В Венесуэле обвинили США в попытке организации государственного переворота

Он добавил, что США считают, что Н.Мадуро несет ответственность за безопасность народа страны, который "требует свободы выбора своего лидера".

"Мы продолжим использовать всю дипломатическую и экономическую мощь США для оказания давления в целях восстановления демократии в Венесуэле", - подчеркнул он.

Накануне, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Президент Венесуэлы, Хуан Гуаидо.
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