Автобус столкнулся с грузовиком в Судане, по меньшей мере 14 погибших

Новости мира: Смертельное ДТП в Судане, погибли по меньшей мере 14 человек

В Судане, на дороге возле границы между Северным Дарфуром и Западным Кордофаном, из-за столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

"Авария произошла, когда пассажирский автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик. По меньшей мере 14 человек погибли. Других пострадавших доставили в ближайший госпиталь. Точное количество людей, получивших травмы в результате ДТП, не называют", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января, около 11:00 почти в центре Днепра грузовик МАЗ протаранил трамвай.