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В столице Колумбии взорвали авто, много погибших и раненых

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В столице Колумбии взорвали авто, много погибших и раненых
09:17 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В результате взрыва автомобиля возле здания национальной полицейской академии в Колумбии погиб 21 человек, еще 68 пострадали.

Утром в четверг автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в стену здания национальной полицейской академии Колумбии. До 21 человека увеличилось число погибших при взрыве в полицейской академии в Боготе, еще 68 пострадали. Об этом сообщает газета El Heraldo.

Президент Колумбии Иван Дуке в четверг объявил трехдневный национальный траур по погибшим во время теракта, который был совершен в Боготе. Об этом он заявил во время обращения к нации.

"С момента теракта мы предоставляем всю необходимую помощь семьям жертв, всем им я постоянно шлю мою любовь, мое чувство благодарности. И в честь них мы объявляем трехдневный национальный траур", - заявил Дуке.

Глава Колумбии также добавил, что колумбийцы являются "сильной и сплоченной нацией".

"Все колумбийцы отвергают терроризм. Мы победим его за счет решимости наших действий, мы победим его благодаря сотрудничеству между гражданами, мы победим, действуя как (единое - прим. ред) общество", - подчеркнул Дуке.

Президент Колумбии также приказал усилить контроль на государственных границах, а также на въездах в основные города страны.

"Как глава государства, я приказал усилить контроль на границах, на въездах и выездах из городов", - сказал Дуке.

Дуке заявил, что в пятницу "правоохранительные органы и Генеральная прокуратура страны предоставят общественности подробную информацию о ходе расследования".

"Мы не успокоимся, пока не поймаем и не привлечем к ответственности причастных к теракту", - добавил он.

Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора. В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.

Теракт в Кении: число жертв возросло до 15

Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес заявил, что взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, он управлял пикапом Nissan 1993 года, загруженным 80 кг пентолита.

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Автомобиль, Взрыв, Погибшие, Раненые, Полицейская академия, Теракт в Колумбии.
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