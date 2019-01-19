Нелегальная врезка в трубопровод в Мексике обернулась гибелью 20 человек

Новости мира: Во время взрыва на трубопроводе в Мексике погибли по меньшей мере 20 человек.

По меньшей мере 20 человек погибли и 54 пострадали при взрыве на трубопроводе с горючим в штате Идальго в Мексике. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших и 54, которые получили ожоги", — заявил губернатор региона Омар Файяд.

Another video from the scene of the pipeline explosion in Tlahuelilpan, Mexico. (Video: @Milenio) pic.twitter.com/480rHhkkVq — BreakingNAgency (@BreakingNAgency) 19 января 2019 г.

Отмечают, что взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауелильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива.