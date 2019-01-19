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Нелегальная врезка в трубопровод в Мексике обернулась гибелью 20 человек

Нелегальная врезка в трубопровод в Мексике обернулась гибелью 20 человек
07:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Во время взрыва на трубопроводе в Мексике погибли по меньшей мере 20 человек.

По меньшей мере 20 человек погибли и 54 пострадали при взрыве на трубопроводе с горючим в штате Идальго в Мексике. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Предварительные данные очень тяжелые, мне сообщили о 20 сгоревших и 54, которые получили ожоги", — заявил губернатор региона Омар Файяд.

 

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Отмечают, что взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауелильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива.

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Взрыв, Мексика, Трубопровод, Омар Файяд.
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