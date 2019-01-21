Суд Венесуэлы снял с должности главу парламента

Новости мира: Глава парламента Венесуэлы снят с должности по решению Верховного суда страны.

Верховный суд Венесуэлы в понедельник снял Хуана Гуаидо с поста председателя Национального конгресса (парламента) страны, сообщил глава высшей судебной инстанции Майкель Морено.

Большинство парламентариев находятся в оппозиции к венесуэльским властям.

Решение принято на фоне попытки военного мятежа в Каракасе.

Ранее сообщалось, сотрудники сил специального назначения в понедельник применили в Каракасе слезоточивый газ для разгона манифестантов, подержавших служащих Национальной гвардии, пытавшихся организовать мятеж.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно во второй президентский срок вступил Николас Мадуро. Выборы главы государства многие страны объявили нелегитимными.