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Суд Венесуэлы снял с должности главу парламента

Суд Венесуэлы снял с должности главу парламента
20:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава парламента Венесуэлы снят с должности по решению Верховного суда страны.

Верховный суд Венесуэлы в понедельник снял Хуана Гуаидо с поста председателя Национального конгресса (парламента) страны, сообщил глава высшей судебной инстанции Майкель Морено.

Большинство парламентариев находятся в оппозиции к венесуэльским властям.

Решение принято на фоне попытки военного мятежа в Каракасе.

Ранее сообщалось, сотрудники сил специального назначения в понедельник применили в Каракасе слезоточивый газ для разгона манифестантов, подержавших служащих Национальной гвардии, пытавшихся организовать мятеж.

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Венесуэла, Хуан Гуаидо, Майкель Морено.
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